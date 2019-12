Tatarstanın Almetyevsk rayonunda yerləşən "Kaleykino" neftdoldurma stansiyasında partlayış və sonra yanğın baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb.

Partlayış işlədilməyən anbarların birində planlı təmizlik işləri aparıldığı zaman baş verib. Hadisə yerindən kadrlar internetdə yerləşdirilib.

Rusiya FHN-nin yerli idarəsindən bildiriblər ki, yanğın lokallaşdırılıb.

