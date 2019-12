"Qarabağ"ın kapitanı Rəşad Sadıqovla azarkeş arasında sosial şəbəkədə gərginlik yaşanıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bir fanat İnstaqram-da təcrübəli futbolçuya karyerasını bitirməyi, ailəsinə vaxt ayırmağı məsləhət verib.

Sadıqov isə ona aqressiv cavab verib.

Milli.Az

