Mağazalarda “Siqaret çəkən kolbasa”lar satılır - FOTO

Bakıda "siqaret çəkən kolbasa" satırlar.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı alıcılar baku.ws-ə veriblər.

Bildirilir ki, mağazalardan alınan Belarusda istehsal olunan kolbasanın üzərindəki Azərbaycan dilindəki tərcümə düzgün edilməyib.

Çünki Belarus istehsalı olan "Белорусская традиция", yarlıqlı "Замковая" adlı kolbasanın adı düzgün tərcümə edilməyib. Məhsulun adını "Saray" kimi tərcümə ediblər.

Qeyd edək ki, məhsulun adı tərcümə edilmir. Sadəcə, əcnəbi adlar Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılır.

Milli.Az

