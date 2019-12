“Trampla görüşümüz olduqca faydalı keçdi. Bəzi problemləri gündəmə gətirdik. Onları yenidən müzakirə etdik”.

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Londondakı NATO zirvəsindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Ərdoğan bildirib ki, ikili münasibətlərdə, xüsusilə, 100 milyard dollar həcmində ticarət üzərində işləməyə üstünlük veriləcək. Əlavə olaraq, F-35 və S-400 məsələlərində daha əvvəl səlahiyyət verilmiş şəxslər işlərinə davam edəcəklər.

Zümrüd

