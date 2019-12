Baş Nazir Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Sebastian Molineus ilə görüşüb.

Nazirlər Kabinetindən "Report"a verilən məlumata görə, görüş zamanı müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.



