6 yaşlı uşağı eyvandan atan oğlanın ifadəsi dəhşətə gətirir - FOTO

6 yaşlı oğlanı 30 metr yüksəklikdən atmağa çalışan yeniyetmənin ifadəsi dəhşətə gətirir.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 6 yaşlı oğlanı Birləşmiş Krallıqda yerləşən Teyt Modern adlı incəsənət qalereyasının qülləsindən atmağa çalışan 18 yaşlı Jonty Bravery saxlanılıb.

Cinayətə cəhd maddəsi ilə saxlanılan Jonty əməlini etiraf edib. O, bildirib ki, xəbərlər verilişinə çıxmaq üçün belə əməl törədib.

Jonty-nin dediyinə görə içindən gələn səs ona kimisə öldürməyi təklif edib.

"Adımın xəbərlərə düşməyini istəyirdim. Kim olduğumu və bunu niyə etdiyimi açıqlamağı düşünürdüm. Ondan sonra kimsə mənə nəsə deyə bilməzdi", - Jonty söyləyib.

Onun psixoloji problemləri olduğu düşünülür.

Məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

İsmayıl

Milli.Az

