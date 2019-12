185 milyon qazanıb, ilin ən varlı müğənnisi oldu

"Forbes" bu dəfə 2019-cu ilin ən bahalı müğənnilərinin adlarını açıqlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, son 5 ildə Teylor Svift ikinci dəfədir ki, siyahıda birinci olur. Konsert turnesindən cə çəkildiyi reklam çarxlarından ifaçı 185 milyon dollar qazanıb.

Siyahının ikincisi Kane Qeni Milliarder Uest olub. O, 150 milyon dollar qazanıb. Üçüncü yerdə isə 110 milyon dollar qazanan Ed Şiran olub.

Elton Con isə bu il 84 milyon dollar gəlir əldə edib. O, siyahıda beşinci yerdə qərarlaşıb. Siyahıda Jay-Z, Beyons, Rihanna da yer alıblar. Ötən ilin birincisi olan U2 isə 39 sırada yer alıb.

Milli.Az

