Bakıda keçirilən toy mərasimində gözlənilməz anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toyda iştirak edən rəqqasə Renka arxası ilə digər həmkarı rəqqasə Səidə Snaki vurub.

Toydan çəkilən həmin videonu təqdim edirik: (oxu24.com)

