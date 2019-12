Əhalidən qəribə tələb - Bu tarixlərdə ölmək qadağandır

Fransanın Loyre bölgəsindəki kiçik Qrel şəhərinin meri İzabella Dujel qəribə sərəncam imzalayıb.

Publika.az xəbər verir ki, şəhər meri əhalinin istirahət və tətil günlərində vəfat etməsinin yolverilməzliyinə dair sənədi imzalayıb. Artıq yerli qəzetdə çap edilmiş sərəncamda bildirilir ki, şəhərə həkim çatışmazlığı var və bu səbbədən fizioloji ölüm hallarında həkim rəylərinin alınması çətinləşib. Bu səbəbdən əhalidən qeyri-iş günlərində ölməmək tələb edilir.

Bildirilir ki, şəhərdə həkim ştatı üzrə tibb işçiləri işə götürüləndən sonra sərəncam ləğv edilə bilər.

