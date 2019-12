Bu gün Qusar rayonunda dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə Qusar şəhəri, Sahil küçəsi, ev 30 ünvanında baş verib.

2004-cü il təvəllüdlü Niftəliyeva Yeva Vahid qızı yaşadıqları evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. 15 yaşlı qız xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Milli.Az

