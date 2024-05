Aparıcı Vüsalə Əlizadə geyimi ilə diqqət çəkib. Metbuat.az xəbər verir ki, o, instaqram hesabında qısa geyimli fotosunu paylaşıb. Aparıcı cazibədar bədən quruluşu ilə göz oxşayıb. Qeyd edək ki, Vüsalə Əlizadənin 39 yaşı var./Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.