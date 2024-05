Futzal üzrə Çempionlar Liqasının yeni formatı bilindi

Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının formatı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Dördlər final”ına gedən yol ilkin, əsas və elit raunddan keçəcək. Yenə milli komandaların reytinq cədvəlində “ilk 4-lükdə” qərarlaşan ölkələrin (Portuqaliya, İspaniya, Qazaxıstan və Xorvatiya) hər biri 2, digər federasiyalar 1 klubla (Rusiya ümumiyyətlə yarışda təmsil olunmayacaq) təmsil olunacaq.

İlkin mərhələdə reytinq cədvəlinin aşağı pillələrində yer alan komandalar mübarizə aparacaq. İştirakçılar hər birində 4 klub olmaqla (saydan asılı olaraq 3 də ola bilər) qruplara bölünəcəklər. Püşkatma vaxtı oyunların keçiriləcəyi ölkə də müəyyənləşəcək. Buradan qrup qalibləri və saydan asılı olaraq bir və ya bir neçə ən yaxşı göstəriciyə malik ikinci pilləni tutan kollektiv əsas mərhələyə vəsiqə qazanacaq.

