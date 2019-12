Suriyanın şimal-şərqində yerləşən İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi düşərgəsinə naməlum təyyarələr tərəfindən hava zərbələri endirilib.

Trend-in verdiyi məlumata görə, hava zərbələri nəticəsində azı 5 hərbçi həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb.

Bildirilir ki, zərbələr İsrail Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən endirilmiş ola bilər.

İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bu məlumatı hələki şərh etməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.