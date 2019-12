Valideynlərin diqqətinə: uşaqlarınızı bu cür oturmağa qoymayın - FOTOLAR

Uşaqlar həmişə oturarkən və uzanarkən müxtəlif hərəkətlər etməyi sevirlər. Uşaqların oturuşuna diqqət etmək valideynlərin ən birinci vəzifəsindir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, uşaqların yanlış oturuş pozaları üçün tədbir görülməzsə, gələcəkdə bel, kürək və onurğa kimi bədənin önəmli hissələrində skolioz meydana gəlir.



Uşaqların əzələləri dizüstü oturarkən, ayaqlarının bayıra doğru baxması, yəni "W” oturuş uşaqda ayaqlarının altının düz olmasına, bel, kürək, skolioz, hətta omba çıxıqlarına səbəb ola bilər.

Uşaq yeriyənə qədər bu cür oturanda problem olmaya bilər. Lakin gəzəndən sonra belə oturmasına mane olmaq lazımdır. Çünki uşaqlar "W” şəklində oturan zaman onların sümükləri əyilə bilər.

Uzun müddət "W” şəklində oturan uşaqların gələcəkdə yerişləri, duruşları və əzələlərinin inkişafı pozula bilər.

Ayaqarxa əzələrinin qısa qalması və sərtləşməsinə bağlı olaraq uşaqlar balerin kimi barmaq uclarında yeriyə bilər, nəticədə düzdabanlıq yaranar.

Uşaqları fərqli idman hərəkətləri etdirməklə belə oturmağı tərgitmək lazımdır. Uşaqların evdə qurulan tunellərin içində iməkləyərək keçməsi, yorğan içərisində başları bayırda olacaq şəkildə yuvarlanmaları kimi idman hərəkətləri faydalı ola bilər.

