"Real" La Liqanın 16-cı turunda Espanyol-u 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, "kral klubu"nun turnirdəki 1700-cü qələbəsi olub. "Real" La Liqa tarixində 1700 qələbə qazanan ilk klub olub. İndiyədək "Baselona" 1645, "Atletiko" 1292, "Athetik" 1239, "Valensiya" isə 1230 qələbə qazanıb.

Madrid təmsilçisi çempionatda ilk qələbəsini 1929-cu ildə qazanıb.

