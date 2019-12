Nadirin telefonu əlinə keçən aparıcı ŞOK OLDU - Şou-biznesin 60 faizinin... - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) "Hər şey daxil"də qonağı Nadir Qafarzadənin sosial şəbəkə hesabında "qara siyahı"ya atdığı məşhurlardan danışarkən deyib.

Tolik təəccüblü halda Nadirin telefonunda gördüyü həmin məlumatı efirdə danışıb:

"Dedim "Ver çıxardım Damlanı blokdan". Girdim gördüm Allah, kimlər var orada, kimlər. Başqası olsaydı telefonunu verməzdi. Nadirin telefonunda şou-biznesin 60 faizi blokdadır".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.