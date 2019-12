2019-cu ildə Azərbaycanda 39 hakim barəsində intizam icraatı başlanılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Məhkəmə-Hüquq Şürasının Aparat rəhbəri Cavid Hüseynov deyib.

Onun sözlərinə görə, il ərzində 2 hakimin səlahiyyətlərinə xitam verilib, 6 hakim isə işdən azad olunub.

