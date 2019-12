Fransanın PSJ klubu Braziliya yığmasının hücumçusu Neymarın satış qiymətini aşağı salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransa klubu hücumçunu 300 milyon avroya deyil, 180 milyon avroya buraxmağa razıdır.

Xarırladaq ki, İspaniyanın “Barselona” klubu Neymarı geri qaytarmağa çalışsa da, tərəflər transfer məbləğində razılığa gələ bilməyiblər.

Neymar 2017-ci ildə “Barselona”dan PSJ-yə rekord məbləğə - 222 milyon avroya transfer olunub.(oxu.az)

