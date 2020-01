Hollandiya rəsmən Niderland adlandırılıb

Hollandiya 2020-ci ilin 1 yanvarından rəsmi olaraq Niderland adlandırılmağa başlayıb.

Bu barədə Metbuat.az "The Guardian"a istinadən xəbər verir.

Bildirilir ki, yerli hakimiyyət orqanları, özəl şirkətlər və ali məktəblər yalnız Niderland adından istifadə edəcəklər.

Hökumətin fikrincə, bu qərar yenidən ölkəyə turizm axınını şaxələndirəcək. İndi səyahətçilərin çox hissəsi məhz Amsterdam, Harlem və Haaqa şəhərləri ilə tarixi Hollandiyaya baş çəkir. Bu şəhərlər çətinliklə turizm axınının öhdəsindən gəlirlər.

Hakimiyyət islahat adı ilə turistlərin qeyri-populyar regionlara marağını cəlb etmək, həmçinin "narkomanlar üçün cənnət" imicindən qurtulmaq niyyətindədir. Eyni zamanda "qırmızı fənərlər kvartalı" üzrə ekskursiyalar demək olar, tamamilə ləğv edilib və qanuni əxlaqsızlıq yuvalarının sayı azalır.

Hakimiyyət orqanları ad islahatına 200 min avro vəsait ayırıb.

