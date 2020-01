Süleymaninin qətlinə görə Paşinyanın ABŞ-ı təbrik etməsinə İrandan CAVAB: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcəyik”

Bu gün erməni jurnalist Diana Arutunyan öz Feysbuk səhifəsində şok məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistin yazdığına görə, Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan əfsanəvi general, Qüds briqadasının komandanı Qasım Süleymaninin qətlə yetirilməsi münasibətilə ABŞ Prezidenti Donald Trampı təbrik edib.

Cümə axşamı ABŞ-ın İrəvandakı səfirliyi Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyandan rəsmi təbrik qəbul edib. Paşinyan təbrikində terrorla bundan sonrakı mübarizədə uğurlar arzu edib.

“Ermənistan ABŞ-ın İraqda beynəlxalq terrora qarşı mübarizəsindəki nailiyyətləri alqışlayır”, - deyə Paşinyan bildirib.

Ermənistan baş nazirinin sözlərinə görə, onun ölkəsi qlobal terrorun təhlükələrilə üzləşən ilk ölkələrdən olub.

“İntiqam bütün terroçuları haqlayacaq. Bir daha təbrik edirəm”, - deyə Paşinyanın məktubunda qeyd olunub.

İraq Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan rəhbərinin təbrik məktubuna reaksiya verərək, “Paşinyanı Ermənistan xalqının seçdiyi və İranda heç kimin erməni xalqını təhqir etmək istəmədiyi” bildirilib.

“Erməni xalqının terrorla mübarizəyə dəstək istəyinə və bizi terror mənbəyi qismində görməsinə cavab olaraq, biz Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının ərazi bütövlüyünü dəstəkləyəcəyik”, - deyə İran XİN bəyan edib.

Qeyd edək ki, bu, Diana Arutunyanın yaydığı məlumatdır.

