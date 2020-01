Türkiyədə Egey dənizi sahillərində 4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 01:11-də qeydə alınıb.



Zəlzələnin episentri İzmir vilayətinin Urla rayonundan 21 kilometr məsafədə, ocağı isə 12 kilometr dərinlikdə yerləşib.





