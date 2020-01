Ötən il Türkiyədə həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı müxtəlif cinayətlər səbəbindən axtarışda olan 478 min 133 şübhəli şəxs saxlanılıb. Bundan əlavə, 842-i uşaq olmaqla 3 min 5 nəfər itkin tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, əməliyyatlar nəticəsində ölkəyə qanunsuz yollarla daxil olmuş 5 min 742 miqrant və onlara köməklik göstərməkdə təqsirli bilinən 96 nəfər saxlanılıb.

