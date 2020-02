Boksçularımız ilk təlim-məşq toplanışına başlayıb

Bakı. Trend:

Kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi ilk təlim-məşq toplanışına başlayıb.

Azərbaycan Boks Federasiyasından Trend-ə verilən məlumata görə, baş məşqçi Umberto Orta Dominqezin rəhbərliyi altında bir araya gələn yığmamızın hazırlıq məşqləri Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunub. Hazırlığa 18 boksçu dəvət edilib.

Təlim-məşq toplanışı 9 gün davam edəcək. Gündə 2 dəfə keçirilən məşqlərdə əsas diqqət funksional hazırlığa yönələcək.

Toplanış yanvarda Tailandda keçiriləcək beynəlxalq yoldaşlıq görüşlərinə (təlim-məşq toplanışına) və Türkiyədə təşkil olunacaq Əhməd Comərdin xatirəsinə həsr edilmiş turnirlərə hazırlıq xarakteri daşıyır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.