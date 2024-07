Tanınmış türk aktyor Salahsun Hekimoğlu vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, aktyor 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Hekimoğlu həm də dublyaj artisti kimi fəaliyyət göstərirdi. O, “Payitaht Abdülhamid”, “Diriliş: Ertuğrul”, “Kurtlar Vadisi”, “Arka Sokaklar” kimi seriallarda yer alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.