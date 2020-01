Məşhur aktyorlar Robert de Niro, Corc Kloney, Rihanna, Cennifer Lovrens, müğənnilər Biyons, Ledi Qaqa, Kati Peri və məşhur yazıçı Coan Roulinq kimi şəxslərdən sonra Hollivud aktyoru Morqan Friman da ABŞ prezidenti Donald Trampı tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor özünün "Tvitter" hesabında paylaşdığı tvitdə Trampa reaksiyasını sərt şəkildə bildirib. Trampın onun prezidenti olmadığını deyən Friman ölkə liderinini terrorist və uşaq təcavüzçüsü adlandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.