Tövlədə yaşayan ailəyə möhtəşəm jest: Ev hədiyyə etdilər - VİDEO

Tövlədə yaşayan ailəyə ev hədiyyə etdilər.



Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişinin bu günki buraxılışında telefon bağlantısı ilə əlaqə quran Fəridə adlı tamaşaçı tövlədə yaşayan ailəyə ev hədiyyə edib:

“Qusar Rayonunun Quluqoba kəndində iki otaqlı evimi çoxuşaqlı ailəyə təmənnasız vermək istəyirəm. Lakin orada sənədləşmə işləri aparmaq lazımdır. Ondan sonra bağışlayıram onlara”.



Xatırladaq ki, ötən gün “Elgizlə İzlə” verilişində canlı yayıma gələn çoxuşaqlı ailənin yaşadığı yer hər kəsin təəccübünə səbəb olmuşdu.

