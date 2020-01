Çempionlar Liqasının formatı dəyişdirilə bilər.

Metbuat.az bildirir ki, Avropanın top-komandaları qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin genişləndirilməsi ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Dəyişikliklərin detalları açıqlanmasa da, bunun oyun sayına təsir edəcəyi bəlli olub.

Çempionlar Liqasındakı matçlar əvvəlki ilə müqayisədə artacaq. Bu artım 4 qarşılaşmadan ibarətdir. Lakin hələlik bu görüşlərin qrup mərhələsinə, yoxsa təsnifat raundlarına təsadüf edəcəyi bilinmir.(apasport)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.