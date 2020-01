Yunanıstan Xarici İşlər naziri Nikos Dendias türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlu ilə telefon əlaqəsi yaradaraq, zəlzələdən dolayı yardıma hazır olduqlarını bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yunan nazir təbii fəlakətdə ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib, yaralılara isə təcili şəfalar diləyib.

Son məlumatlara görə, Elazığ bölgəsində baş verən 3 şiddətli zəlzələ nəticəsində 6 nəfər ölüb, 225 nəfər yaralanıb.

