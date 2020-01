Prezident Avstraliyanın General-Qubernatorunu təbrik edib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avstraliya İttifaqının General-Qubernatoru Devid Con Hörliyə Avstraliya Günü münasibətilə təbrik məktubu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Azərbaycan Respublikası ilə Avstraliya İttifaqı arasındakı dostluq əlaqələrinin və əməkdaşlığın inkişafının bundan sonra da xalqlarımızın rifahına töhfələr verəcəyini bildirib.



Azərbaycan Prezidenti Avstraliya İttifaqının General-Qubernatoruna möhkəm cansağlığı, işlərində uğurlar, dost Avstraliya xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.