"ATV maqazin onlarla" verilişi müğənni Aysel Əlizadənin yeni evində çəkiliş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi "Ruslanla 33 sual" rubrikasında sualları cavablandırıb. O, şəxsi həyatından da bəhs edib:

"Elçi gəldilər, nişan günümüzə qədər bəlli idi. Ad günümdə nişan etmək istəyirdik. Amma ziyanın yarısından qayıtmaq daha yaxşıdır. Gördüm ki, xasiyyətimiz uyğun gəlmir".

Aysel "Hansı məşhurla sevgili olmaq istəyərdin" sualına "Castin Biber, şirin oğlandır" cavabını verib.(axsam.az)

