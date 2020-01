“Könüllü qonaq” təşəbbüsü Masallıda - FOTOLAR

Region gənclərimiz “Könüllü qonaq” olaraq könülləri fəth etməyə davam edirlər.

Metbuat.az -ın məlumatına əsasən, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci ili “Könüllülər ili” elan etməsi ilə əlaqədar bir sıra rayonlarda başlanan “Könüllü qonaq” təşəbbüsünə Masallı gəncləri də qoşulublar.

Xüsusi qayğı və diqqətə ehtiyacı olan rayon sakininin evinə baş çəkən gənclər ev sahibləri ilə xoş və maraqlı vaxt keçiriblər.

Onlar ölkəmizin digər şəhər və kəndlərində yaşayan gəncləri də #konulluqonaq təşəbbüsünə qoşulmağa çağırıblar.

