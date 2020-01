Əməkdar artist ölən həyat yoldaşı barədə: O dünyadan gəlmişdi... - FOTO

Əməkdar artist Süleyman Abdullayev (Dədə Süleyman) "Şou ATV"yə 4 il öncə dünyasını dəyişən xanımı barədə danışıb.

Milli.Az xəbər verir ki, 80 yaşlı xanəndə mərhum həyat yoldaşının həm də onun həkimi olduğunu qeyd edib:

"Kişilər yaşlananda arvaddan tez ölsə yaxşıdır. Məni o saxlayırdı. Mənim oxumağımın deyərdim 90 faizini o oxudub. Qoymazdı məni hirslənməyə, qoymazdı ayrı həkimə gedim. Özü həkim idi, özü bilirdi. Mən də gedəcəm onun yanına, burada darıxmağın mənası yoxdur. Mən ölümdən qorxan deyiləm. Nə vaxt ölüm vaxtım gəlsə, Allah nə vaxt canımı alsa, yəqin onun yanına gedəcəm. Ayrı yerim yoxdur. Uşaqlarıma deyirəm "Anan yuxuma gəlmişdi". Biri belə deyir, biri belə deyir. O dünyadan gəlmişdi ki, məni də apara. Gələn gəlir aparmağa da. Mən də xahiş etdim ki, "Hələ məni aparma. Qoy bu uşaqları bir tərəfə çıxardım"".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

