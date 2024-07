Tərcüməçi, yazıçı, şair Afşar Timuçin vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Afşar Timuçin ədəbi tənqidlə məşğul olub. Eyni zamanda o, bir çox kitabların tərcüməçisidir. Əslən Azərbaycandan olan Afşar Timuçin 1939-cu ildə Manisada anadan olub.

