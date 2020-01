Layihənin ilk buraxılışı 30 yanvar saat 19:00-da reallaşacaq.

Həmin gün Əməkdar artist Firuz Səxavət, Əməkdar mədəniyyət işçisi aşıq Ədalət Dəlidağlı ilə eyni səhnəni gənc xanəndə Malik Həsənov bölüşəcək.

Layihə gənc ifaçılara dəstək məqsədi daşıyır. Gələcəkdə layihə təkcə solo deyil ifaçılıq sənətinin müxtəlif sahələrini əhatə edərək bir-birindən maraqlı buraxılışlarla musiqisevərlərin görüşünə gələcək.

Milli.Az

