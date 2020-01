"Fənərbağça"nın futbolçusu Maurisio İslanın həyat yoldaşı Qala Kaldirola sosial media paylaşımı ilə diqqət mərkəzinə gəlib.

Milli.Az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, çilili futbolçunun xanımı 2,3 milyon izləyicisi olan "Instagram" hesabından hamamda çəkilmiş videosunu paylaşıb.

Videoya qısa müddətdə yarım milyondan artıq "like" gəlib.

Sonradan məlum olub ki, bu video Qala Kaldirolanun çəkildiyi bir məhsulun reklamıdı.

