Aktyor və teleaparıcı Ceyms Korden bu dəfə öz verilişinə kanadalı müğənni Castin Biberi çəkib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, hər zaman qonaqları ilə tamaşaçıları əyləndirməyi bacaran Korden yenidən ənənəsinə sadiq qalıb.

O, Castini fəst-fud mikroavtobusunda aşpaz kimi işlədib.

Xeyli müştəri toplayan ifaçı onları əyləndirib və xidmət göstərib.

Qeyd edək ki, veriliş Castinin yeni albomu olan "Yummy"nin piarı üçün çəkilib.

Milli.Az

