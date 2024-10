Ən təhlükəli 4 bürc - Onlardan ehtiyatlı olun

Astrologiyaya görə ən təhlükəli bürclər arasında qəzəb və intiqam duyğuları ilə seçilənlər var. Bu bürcləri qəzəbləndirdikdə, düşmən ola bilərlər. Onlara münasibətlərdə ehtiyatı əldən verməmək lazımdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin dörd bürcü təqdim edir:

Əqrəb bürcü

Əqrəblər kin tutmaqda birincidir və öfkələrini heç vaxt gizlətmirlər. Düşmən olduqları insanlara qarşı açıq davranaraq, intiqam almaq üçün doğru zamanı gözləyirlər. Bu səbəbdən, onlarla qarşı-qarşıya gəlmək risklidir.

Buğa bürcü

İnadkarlığı və sakit görünüşünün altında sərt bir təbiət gizlənir. Buğalar içlərində narazılıq toplayır və qəzəbləndikdə uzun müddət kin saxlaya bilirlər.

Xərçəng bürcü

Adətən emosional və sakit olsalar da, xərçənglər qəzəbləndikdə çox təhlükəli ola bilirlər. Zəhərli sözlərlə duyğularını ifadə edərək, sizi dərindən incidə bilərlər.

Oxatan bürcü

Əhvallı xarakterinə baxmayaraq, oxatanlar dərindən incik olduqda kin saxlamağa meyllidirlər. Ən gözlənilməz anda söz və hərəkətlərlə intiqam almağa çalışa bilərlər.

Qoç, Əkizlər, Şir, Qız, Tərəzi, Oğlaq, Dolça və Balıqların da pis tərəfləri var, onlar da əsəbiləşirlər. Lakin onlar yuxarıda sadaladığımız 4 bürc qədər kinli deyillər.



