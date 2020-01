"Kəpəz Kuboku 2020" regional incəsənət müsabiqəsi keçirilib (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Gənclər İttifaqı və Azərbaycan Rəqs Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrında “Kəpəz Kuboku 2020” adlı regional incəsənət müsabiqəsi keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, müsabiqənin keçirilməsində təşkilatı dəstək Mədəniyyət Nazirliyi və "Jam Group"a məxsusdur..

ARA-nın prezidenti və AGİ-nin idarə heyətinin üzvü Əziz Əzizov bildirib ki, bu müsabiqədə əsas məqsəd gənclərin öz istedadlarından istifadə edə bilməsinə imkan yaratmaqdır: "Bu gün gənc istedadlı kadrlar hazırlamaq, onları yetişdirmək, öz istedad və bacarıqlarından istifadə edə bilməklərinə səbəb olmaq, hər bir gəncin həyatda yaxşı yer tutmasına gətirib çıxara bilər. Bizə bu işdə dəstək olan təşkilatçılara, bacarıqlı gənclər yetişdirən bədii rəhbərlərə və ədalətli seçimlər edən münsiflər heyətinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm.”

Yarışmada Gəncə, Şəki, Göygöl, Tovuz, Bakı, Ağcabədi,, Mingəçevir,Sumqayıt, Bərdə rayonlarından olan rəqs kollektivləri iştirak ediblər.

Yarışma yaş kateqoriyasına görə keçirilir: kiçik yaş qrupu (6 yaşa kimi), uşaq (7-10 yaşa kimi), yeniyetmələr (11-15 yaşa kimi), böyüklər (16 yaş və yuxarı).

1-ci yer və laureat adlarının sahiblərinin siyahısı:

Bollywood:

Solo – Baby – 1 Yer – Buta rəqs ansamblı (Məmmədzadə Nuray; Br: Zaur Qasımov)

Solo – Child – 1 Yer – Buta rəqs ansamblı (Yusif Abbasov; Br: Zaur Qasımov)

Solo – Child – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Gülər Nuruyeva; Br: Arif Məmmədrzayev)

Duet – Child – 1 Yer – Buta rəqs ansamblı (Fidan Abbasova, Yusif Abbasov; Br: Zaur Qasımov)

Solo – Yunior – 1 Yer – Buta rəqs ansamblı (Dəniz Ramazanlı; Br: Zaur Qasımov)

Duet – Yunior – 1 Yer – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Siyavuş Qocayev, Şəfiqə Qocayeva; Br: Arif Məmmədrzayev)

Solo – Adults – 1 Yer – Bahar rəqs qrupu (Məmmədova Səkinə; Br:İmanova Gülbəniz)

Show Dance:

Solo – Child – 1 Yer – Buta rəqs ansamblı (Həcərxanım Qasımova; Br: Zaur Qasımov)

Small group – Child – 1 Yer – Xəmsə uşaq rəqs ansamblı (Br:Sənan Cavadov)

Folk Etnika:

Solo – Child – 1 Yer – Xəmsə uşaq rəqs ansamblı (Məryəm Əlizadə; Br:Sənan Cavadov)

Solo – Yunior – Laureat – Alov rəqs qrupu (Banuçiçək İsmailova; Br: Emil Pənahov)

Folk Stayl:

Solo – Baby – Laureat – Buta rəqs ansamblı (Nuray Məmmədzadə; Br: Zaur Qasımov)

Solo – Child – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Şəfiqə Qoçayeva; Br: Arif Məmmədrzayev)

Solo – Child – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Gülay Qasımzadə; Br: Arif Məmmədrzayev)

Solo – Child – Laureat – Buta rəqs ansamblı (Həcərxanım Qasımova; Br: Zaur Qasımov)

Duet – Child – 1 Yer – Səbinə rəqs qrupu (Hüseynov Ülvü, Hüseynli Səma; Br: Səbinə Həsənova)

Small group – Child – 1 Yer – Buta rəqs ansamblı (Br: Zaur Qasımov)

Small group – Child – Laureat – Ləman rəqs qrupu (Br: Xaliq Əliyev)

Small group – Child – Laureat – Buta rəqs ansamblı (Br: Zaur Qasımov)

Formation – Child – 1 Yer – Gəncə Göncələri

Formation – Child – 1 Yer – Ruslan rəqs qrupu (Br: İsmayıl Məmmədov)

Formation – Child – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Br: Arif Məmmədrzayev)

Formation – Child – Laureat – Nur rəqs qrupu (Br: Eyvaz Əliyev)

Solo – Yunior – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Şəhanə Vəliyeva;Br: Arif Məmmədrzayev)

Solo – Yunior – Laureat – Turan rəqs qrupu (Şəms Ağakişiyeva; Br: Eldar Nəsirli)

Solo – Yunior – 1 Yer – Xəmsə uşaq rəqs ansamblı (Rzayeva Leyla; Br: Sənan Cavadov)

Solo – Yunior – 1 Yer – Bahar rəqs qrupu (Mehdiyeva Elyanur; Br: İmanova Gülbəniz)

Duet – Yunior – Laureat – Səbinə rəqs qrupu (Aydan Sadıqlı, Amin Sadıqlı; Br: Səbinə Həsənova)

Duet – Yunior – 1 Yer – Turan rəqs qrupu (Haqverdiyeva Nərmin, Yüzbəyov Elcan; Br: Eldar Nəsirli)

Small group – Yunior – 1 Yer – Nur rəqs qrupu (Br: Eyvaz Əliyev)

Small group – Yunior – 1 Yer – Xəmsə uşaq rəqs ansamblı (Br:Sənan Cavadov)

Small group – Yunior – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Br:Arif Məmmədrzayev)

Small group – Yunior – Laureat – Assa rəqs qrupu (Br:Hüseyn Novruzov)

Small group – Yunior – Laureat – Nur rəqs qrupu (Br: Eyvaz Əliyev)

Formation – Yunior – 1 Yer – Turan rəqs qrupu (Br: Eldar Nəsirli)

Production1– Yunior – 1 Yer – Alov rəqs qrupu (Br: Emil Pənahov)

Formation – Yunior – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Br:Arif Məmmədrzayev)

Formation – Yunior – Laureat – Turan rəqs qrupu (Br: Eldar Nəsirli)

Duet – Adults – 1 Yer – Azərin rəqs qrupu (Quluzadə Əli, Fidan Nağıyeva)

Mini-production – 1 Yer – Turan rəqs qrupu (Br: Eldar Nəsirli)

Mini-production – Laureat – Tovuz Xədicə rəqs qrupu (Br: Arif Məmmədrzayev)

Production2 – 1 Yer – Alov rəqs qrupu (Br: Emil Pənahov)

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

