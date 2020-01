İngiltərə Federasiya Kubokunda 1/8 finalın püşkü atıldı

Futbol üzrə İngiltərə Federasiya kubokunda 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

Milli.Az komanda.az-a istinadən xəbər verir ki, Federasiya kubokunun son qalibi "Mançester Siti" bu mərhələdə "Şeffild Uensdey" ilə, "Arsenal" "Portsmut"la qarşılaşacaq.

1/16 finalda qarşılaşdığı "Şrusberi"ni bir oyuna mübarizədən kənarlaşdıra bilməyən "Liverpul" bu rəqibini keçə bilsə, 1/8 finalda "Çelsi" ilə üz-üzə gələcək.

1/8 final oyunlarının dəqiq tarixi 1/16 finalın təkrar görüşləri ilə əlaqədar, hələlik müəyyənləşməyib.

İngiltərə Federasiya kuboku, 1/8 final

Şeffild Uensdey - Mançester Siti

Ridinq/Kardiff Siti - Şeffild Yunayted

Çelsi - Liverpul/Şrusberi

Vest Bromviç - Nyukasl/Oksford

Lester - Koventri/Birmingem

Northempton/Derbi - Mançester Yunayted

Sauthempton/Tottenhem - Norviç

Portsmut - Arsenal

Milli.Az

