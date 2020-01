"Tottenhem"in futbolçusu Kristian Eriksenin "İnter"ə keçidi rəsmiləşib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2024-cü ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, İtaliya mətbuatı bu transfer üçün A seriyası təmsilçisinin 20 milyon avro ödədiyini yazıb. Danimarkalı futbolçunun yeni klubunda ilinə 10 milyon avro qazanacağı bildirilib.



Xatırladaq ki, K.Eriksenin "Tottenhem"lə müqaviləsi bu mövsümün sonu başa çatırdı.

Milli.Az

