Zeynəb Xanlarovanın konsertinə bilet alan yoxdur

Azərbaycan Xalq artistləri fevral-may aylarında solo konsert verməyə hazırlaşırlar.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, onlar Zeynəb Xanlarova, İlqar Muradov, Röya Ayxan və Miri Yusifdir.

12 ildir ki, solo konsert verməyən Zeynəb Xanlarova 18 mart tarixində Bakı Konqres Mərkəzində səhnəyə çıxacaq. Musiqili gecəyə media və şou-biznesin diqqəti böyük olsa da, bu, bilet satışında özünü göstərmir. 20-250 manat arasında dəyişən biletlərin çox az sayda alınmasına "iTicket.az" onlayn satış platformasına daxil olaraq görmək mümkündür. Ən çox satış 20-40 AZN-lik olan yerlərədir.

Gələn ay isə Xalq artisti İlqar Muradov konsert verməyə hazırlaşır. Məşhur müğənni fevralın 16 və 17-də Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində Opera Studiyasının Konsert salonunda çıxış etməyə hazırlaşır. O, həmkarlarından fərqli olaraq tamaşaçı tutumu çox az olan bir zalda (600 nəfərə yaxın) iki gün səhnəyə çıxacaq. Demək olar ki, ilk gün üçün biletlərin (20-70 AZN) əksəriyyəti satılıb. İkinci gün isə göstəricilər ürəkaçan deyil. Belə ki, həmin günə cəmi 12 bilet satılıb.

Xalq artisti Röya Ayxan da Bakı Konqres Mərkəzində solo konsert verəcək. Müğənni iki gün (8-9 mart) ard-arda səhnəyə çıxmaq niyyətindədir. Hələlik PR-ı yalnız sosial mediada aparılan musiqi layihəsinin bilet satışı digərlərindən fərqli olaraq ürəkaçandır. Birinci günlə ikinci arasında qiymət fərqi var. Belə ki, ilk konsertdə qiymətlər 20-150 manat arasındadırsa, 9 mart tarixinin biletləri 10-120 AZN-dir.

Xalq artisti Aygün Kazımovadan sonra Miri Yusif Kristal Hall-da konsert verməyə hazırlaşır. O, mayın 24-də pərəstişkarları ilə görüşmək niyyətindədir. Böyük solo konsertin PR-ı güclüdür və Bakının müxtəlif səmtlərində afişaları görmək mümkündür. Hələ konsertə üç aydan çox bir vaxtın qaldığını nəzərə alaraq bilet satışı normaldır və demək olar ki, zalın A və B sektorundakı yerlərin əksəriyyəti tutulub.

Milli.Az

