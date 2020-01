Peruda ildırım 10-dan çox insanı öldürdü

Bakı. Trend:

Peruda dörd gün ərzində ildırım vurması nəticəsində ən az 13 nəfər ölüb.

Trend-in məlumatına görə, hadisələr dağliq əyalətləri Kanas, Kançis və Espinarda baş veriblər.

Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri qeyd edirlər ki, bu təbii hadisənin tez-tez baş verdiyi bölgədə insanların təhlükəsizliyi "həyati zərurət məsələsidir".

Perunun Milli Meteoroloji və Hidroloji Xidməti sakinləri fırtına olduğu və şimşək çaxdığı zamanları tədbir görməyə çağırıb: ağacların altında, pəncərələr və qapılar yaxınlığında dayanmamalı, məişət texnikası və mobil telefonları söndürməli və çətirdən istifadə etməməlidirlər.

