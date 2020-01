Fatimənin anası ikinci dəfə ailə qurub, nənəsi isə... - Yeni detallar

İyirmi gün öncə toyu olan və dünən 19 yaşlı əri İman Məmmədov tərəfindən boğularaq öldürülən 16 yaşlı Fatimə Qəmbərova ilə bağlı əlavə məlumatlar bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fatimənin atası İbrət Qəmbərov onun anası ilə rəsmi nikah olmadan bir yerdə yaşayıb və bir il sonra ayrılıblar.

Hər iki valideyn sonradan başqaları ilə ailə qurub, Fatimə isə Həsənli kəndində nənəsi ilə yaşayıb. Fatimənin anası isə əri ilə Bakı şəhərinə köçüb.

2019-cu ilin oktyabrında anası Fatimənin məktəbdən çıxarılması üçün təkid edib və onu Rusiyada yaşayan babasının yanına aparacağını bildirib.

2019-cu il noyabr ayının 1-də ananın təkidi ilə Fatimənin məsələsi məktəbin pedaqoji şurasında müzakirə edilib və ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq o, məktəbdən azad edilib.

Bundan əvvəl isə ailə Fatimənin 9-cu sinfi bitirməsi haqqında attestatı məktəbdən alıb.İki ay sonra, yəni yanvarın 5-də Masallı Şadlıq zallarının birində onun üçün qız toyu olub, yanvarın 10-da isə İman üçün Çaxırlı kəndindəki "Möcüzə” Şadlıq Sarayında toy edilib və Fatimə Xoşçobanlı kəndinə gəlin köçüb.



19 yaşlı İnam isə boyu balaca olduğu üçün hərbi xidmətə getməyib, Sumqayıt şəhərində kolleclərin birində əyani təhsil alırmış.



Onun özündən balaca iki bacısı da var. Atası hadisə baş verən gün Sumqayıta gedərək oğlunun ailəsi üçün kirayə ev axtarırmış.Fatimə Qəmbərova bu gün dəfn olunacaq.(baku/ws)

