"Orada bir az yaltaqlanmaq lazımdır" - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bunu "Gündən-günə" verilişində tanınmış gitara ustası Rəhman Məmmədli deyib.

Tanınmış musiqiçi işi üçün yatlaqlıq etməyi heç vaxt bacarmadığını bildirib

"Mən ansambıllarda da çalışmışam, xarakterim tutmayıb, mən bacarmamışam. Bu, mənim tamaşaçıya xoş gəlsə də, gəlməsə də, özümə xoş gələn xarakterimdir. Bacarmıram onu. Bacarsaydım, çox şey olardı. Alınmır o məndə".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

