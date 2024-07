Təxminən 20 il öncə Azərbaycanda yayımlanan ən qalmaqallı, baxımlı və səs-küylü realiti şou olan "Qəfəs"in yaddaqalan iştirakçılarından olan Cəmilə Əsgərova yenidən üzə çıxıb.

Metbuat.az bildirir ki, "Azxeber.com"a müsahibə verən Cəmilə Əsgərova bildirib ki, "Qəfəs" şousu bitdikdən sonra bir müddət aparıcılıq edib və müğənniliklə məşğul olub:

"İndi də restoranların birində oxuyuram. Oxumağı çox sevirəm".

Onun görüntüsünü təqdim edirik:

