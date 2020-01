Gənc güləşçilər arasında Bakı çempionatı keçirildi

Yanvarın 29-da Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində gənc yunan-Roma güləşçiləri arasında Bakı çempionatı keçirilib.



Publika.az xəbər verir ki, paytaxt birinciliyində 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 və 130 kq üzrə ümumilikdə 94 nəfər mübarizə aparıb. Medalçılarla tanış olun:



55 kq

1. Elmir Əliyev (Neftçi-Pəhləvan)

2. Hüseyn Qəribov (Neftçi)

3. Cavidan Məmmədli (Neftçi), Rövşən Əliyev (Neftçi)



60 kq

1. Qurban Qurbanov (ROİL)

2. Fərdi Hümbətov (Zenit)

3. Yadigar Qaybəliyev (ROİL), Nihad Quluzadə (Neftçi)



63 kq

1. Etibar Rzayev (MOİK)

2. Rəsul Məmmədzadə (MOİK)

3. Murad Abbasov (UGİM-9), İqrar Əzimov (Neftçi)



67 kq

1. Ruslan Nurullayev (Gömrükçü)

2. Adəm Hacızadə (Atasport)

3. Həsən Məmmədli (Zenit), Müşair Rüstəmov (Neftçi)



72 kq

1. Xasay Həsənli (Neftçi)

2. Fərid Zeynalabdinov (ROİL)

3. Rauf Əliyev (Zenit), Namiq Azərpur (Zenit)



77 kq

1. Elcan Məmmədov (UGİM-9)

2. Amil Zülfüqarlı (DİN)

3. Samir Bayramov (Neftçi)



82 kq

1. Murad Əhmədiyev (Sərhədçi)

2. Nurlan Kərimov (Neftçi)

3. Fərid Əhmədov (ROİL)



87 kq

1. Məhəmməd Əhmədiyev (Sərhədçi)

2. Laçın Vəliyev (MOİK)

3. Səfər İmaməliyev (DİN)



97 kq

1. Rüfət Məmmədov (Məhsul)

2. Orxan Əkbərzadə (Neftçi)

3. Ağamalı Əbdülov (Pəhləvan)



130 kq

1. Süleyman Süleymanov (Təhsil)

2. Bayram Qasımov (Təhsil)

