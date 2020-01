Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası Böyük Britaniyanın bu təşkilatın üzvlüyündən çıxmasına dair razılaşmanı təsdiq edib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın açıqlamasında bildirilir.

Beləliklə, Birləşmiş Krallıq yanvarın 31-i saat 24:00-da Aİ-ni tərk edəcək. Ertəsi gün - fevralın 1-dən üzv ölkələrin sayı 27 olacaq.



