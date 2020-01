“Liverpul”dan İNANILMAZ REKORD

“Liverpul” klub tarixinin rekordunu müəyyənləşdirib.



Publika.az xəbər verir ki, İngiltərə Premyer Liqasında 18-ci turdan təxirə salınmış oyunda “Vest Hem”i 2:0 hesabı ilə məğlub edən “qırmızılar” bu mövsümdə Premyer Liqadakı bütün komandalara qalib gəlib.



Mersisayd klubu tarixində ilk dəfə bir mövsümdə çempionatdakı bütün rəqiblərini məğlub etməyi bacarıb.

Qeyd edək ki, Premyer Liqada 24 turdan sonra 23 qələbə ilə 70 xal toplayan “Liverpul” turnir cədvəlinin lideridir və ən yaxın izləyicisi “Mançester Siti”ni 19 xal qabaqlayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.