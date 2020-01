2020-ci ilin ən çox gözlənilən kompüter oyunları

2019-cu ili geridə qoymuşuq. Artıq oyun sənayesi də yeni il üçün hazırlaşır.

Bu il də keçən il olduğu kimi yüksək qrafikalı kompüter oyunlarını da tez-tez görəcəyik.

Milli.Az ted.az-a istinadən 2020-ci ildə satışa çıxarılması planlaşdırılan 12 ən yaxşı kompüter oyununun siyahısını təqdim edir.

1. MOUNT & BLADE II: BANNERLORD

Yayınlanma tarixi: Mart 2020-ci il

Janr: RPG, Strategiya

2. . CYBERPUNK 2077

Yayınlanma tarixi: 17 sentyabr 2020

Janr: Cyberpunk RPG

3. WASTELAND 3

Yayınlanma tarixi: 19 may 2020-ci il

Janr: RPG

4. DYING LIGHT 2

Yayınlanma tarixi: 2020

Janr: Həyatda qalmaq, FPS,RPG

5. VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODLINES 2

Yayınlanma tarixi: 2020-ci ilin sonları

Janr: RPG

6. DOOM ETERNAL

Yayınlanma tarixi: 20 mart 2020-ci il

Janr: FPS

7. CHIVALRY -2

Yayınlanma tarixi: 2020-ci il

Janr: orta əsrlərə aid döyüş simulyasiyası

8. WATCH DOGS: LEGION

Yayınlanma tarixi: 2020-ci il sonları

Janr: Açıq dünya, hərrac, macəra

9. CRUSADER KINGS 3

Yayınlanma tarixi: 2020-ci il

Janr: Strateji

10. BIOMUTANT

Yayınlanma tarixi: 2020-ci il

Janr: Aksion, RPG

11. PES 2021

Yayınlanma tarixi: Avqust-sentyabr 2020-ci il

Janr: Futbol

12. FİFA 2021

Yayınlanma tarixi: Avqust-sentyabr 2020-ci il

Janr: Futbol

Milli.Az

