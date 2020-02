"Yuventus"un hücumçusu Marko Pyatsa Belçikaya yollanıb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, Turin təmsilçisi xorvatiyalı futbolçusunu yenə icarəyə verib.

"Şalke" və "Fiorentina"da icarə əsasında çıxış etmiş 25 yaşlı oyunçu bu dəfə eyni şərtlərlə "Anderlext"in formasını geyinəcək. Belçika klubu onu mövsümün sonuna qədər icarəyə götürüb. Pyatsa yayda yenidən "qoca sinyora"ya qayıdacaq.

Qeyd edək ki, Marko Pyatsanın "Yuventus"la müqavilə müddəti gələn ilin yayına qədərdir.

